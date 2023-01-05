أمطار غزيرة على المسجد الحرام وقت صلاة المغرب

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في مشهد يخلب القلوب، هطلت، اليوم الخميس، أمطار غزيرة على المسجد الحرام في مكة المكرمة.
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي
اليوم الخميس في صلاة المغرب
1444/06/12هـ
.#مكه_الان pic.twitter.com/TgzCikmIkqقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 5, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة على حسابها بموقع “تويتر”، هطول الأمطار على الحرم المكي الشريف، اليوم الخميس وقت صلاة المغرب.
وتشهد المملكة، حالة مطرية منذ أيام، جرت على إثرها السيول والأودية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء المقبل.
وتفصيلًا، قال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على كل من مناطق “الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وعسير”، يوم السبت المقبل.
كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من “مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك” من مساء الأحد إلى الاثنين.
وستكون الأمطار مصحوبة بتساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية وجريان السيول.