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توقعات باستمرار الحالة المطرية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

2023-01-01 الساعة 11:11
أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة الإخبارية، لقطات مصورة توثق لحظات هطول الأمطار الغزيرة على محافظة جدة.

وفي وقت سابق، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تكون فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة بمكة المكرمة واردة هذه الليلة وغدًا.

حالة مطرية على جدة

ونشر المركز الوطني للأرصاد، فيديوجراف، على حسابه بموقع “تويتر”، يُظهر كيف تبدو الحالة المطرية على محافظة جدة من النموذج العددي السعودي، وذلك مع توقعات باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة بدءًا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

ووسط ذلك، رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمنطقتي جدة ورابغ، والتي تستمر حتى الساعة الثالثة مساء غد الاثنين.

وتوقع المركز عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام الرؤية.

 

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