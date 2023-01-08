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يصاحبها جريان للسيول وانعدام الرؤية

أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم صباح الغد

2023-01-08 الساعة 6:43
أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم صباح الغد
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة ستبدأ من الساعة الثالثة صباح غد الاثنين حتى الساعة الخامسة من مساء الغد.

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طقس مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحره والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين – بمشيئة الله تعالى -.

تعليق الدراسة

من جانبها، أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ عليه ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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