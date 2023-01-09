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تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق

2023-01-09 الساعة 8:36
أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق,ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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