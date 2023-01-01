أمطار متوسطة على الرياض حتى الـ 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار على منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حتى الساعة 11 مساء.

أمطار متوسطة

وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتتأثر كل من الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، وضرما بهذه الحالة الجوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

ويصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).