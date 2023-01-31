Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم Icon ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك Icon تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا Icon جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة Icon ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تحذيرات لمركز الأرصاد

أمطار وسحب رعدية على حائل وغرب المدينة المنورة

2023-01-31 الساعة 2:34
أمطار وسحب رعدية على حائل وغرب المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، فيديو وصورًا لحالة الجو غير المستقرة في عدد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء.

ووثق مقطع فيديو نشر الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة وجريان السيول بغرب المدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك

Img

مزارع يتحمل سرًا تكاليف علاج مرضى قريته لعقد من الزمن

ورصد مقطع آخر، جريان السيول مع هطول الأمطار الغزيرة على حائل.

كما أظهرت صور السحب الرعدية على شمال حائل وغرب المدينة المنورة ظهر اليوم الثلاثاء.

الحالة الممطرة الـ12

وكان الحصيني، توقع اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 12، وسط احتمالات بهطول أمطار وحبات برد مع رياح مغبرة.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة ومكة والقصيم وشمال الشرقية والزلفي والمجمعة وشقراء وما حولها بأمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎