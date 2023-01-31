أمطار وسحب رعدية على حائل وغرب المدينة المنورة

نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، فيديو وصورًا لحالة الجو غير المستقرة في عدد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء.

ووثق مقطع فيديو نشر الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة وجريان السيول بغرب المدينة المنورة.

ورصد مقطع آخر، جريان السيول مع هطول الأمطار الغزيرة على حائل.

كما أظهرت صور السحب الرعدية على شمال حائل وغرب المدينة المنورة ظهر اليوم الثلاثاء.

الحالة الممطرة الـ12

وكان الحصيني، توقع اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 12، وسط احتمالات بهطول أمطار وحبات برد مع رياح مغبرة.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة ومكة والقصيم وشمال الشرقية والزلفي والمجمعة وشقراء وما حولها بأمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.