أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين بأتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج بأتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.