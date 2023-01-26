Icon

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon ميتا تسمح بعودة ترامب إلى فيسبوك وإنستجرام Icon تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية Icon بدء تركيب الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة Icon تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة Icon الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم Icon برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا Icon مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه Icon لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة Icon لقطات لإنقاذ كلب بحر علق 3 أيام على سطح الجليد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

2023-01-26 الساعة 8:45
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم, في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان،عسير،الباحة،مكة المكرمة والمدينة المنورة,ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى اكثر من مترين بأتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج بأتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
Img

استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل

Img

وفاة طالبة وإصابة 20 أخريات في حادث مروري بعسير

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...
العالم

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...

العالم
لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...

السعودية اليوم
الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...
تكنولوجيا

الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...
السعودية اليوم

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...

السعودية اليوم