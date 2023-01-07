Icon

السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 6 مناطق

2023-01-07 الساعة 11:24
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين

Img

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سجال بين أحمد موسى ومستشار رئيس قناة...
العالم

سجال بين أحمد موسى ومستشار رئيس قناة...

العالم
صحيفة ليكيب تتوقع تشكيل فرنسا أمام إنجلترا...
الرياضة

صحيفة ليكيب تتوقع تشكيل فرنسا أمام إنجلترا...

الرياضة
إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة...
السعودية اليوم

إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة...

السعودية اليوم
بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في...
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في...

أخبار رئيسية
وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل...
السعودية اليوم

وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل...

السعودية اليوم
أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023
السوق

أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023

السوق
الطائي يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا
الرياضة

الطائي يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...

السعودية اليوم