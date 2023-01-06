أمل حجازي تصاب بحادث سير وتوجه رسالة للجمهور

تعرضت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، اليوم الجمعة، لحادث سير قوي تسبب لها في كسر وإصابات عديدة.

الدعاء لها

وقالت أمل حجازي عبر حسابها على موقع فيسبوك: صار معي حادث قوي الله لطف فيني، عندي أكثر من كسر برجلي، ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل، وإصابة بالضهر الحمد لله على كل شيء.

ولفتت حجازي إلى المعاناة التي تواجهها عند النوم، مؤكدة أن الصحة أغنى شيء في الوجود، مناشدة جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.