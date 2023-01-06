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كسور وإصابات عديدة

أمل حجازي تصاب بحادث سير وتوجه رسالة للجمهور

2023-01-06 الساعة 7:16
أمل حجازي تصاب بحادث سير وتوجه رسالة للجمهور
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، اليوم الجمعة، لحادث سير قوي تسبب لها في كسر وإصابات عديدة.

الدعاء لها

وقالت أمل حجازي عبر حسابها على موقع فيسبوك: صار معي حادث قوي الله لطف فيني، عندي أكثر من كسر برجلي، ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل، وإصابة بالضهر الحمد لله على كل شيء.

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ولفتت حجازي إلى المعاناة التي تواجهها عند النوم، مؤكدة أن الصحة أغنى شيء في الوجود، مناشدة جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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