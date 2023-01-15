أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب

أعلنت رئاسة أمن الدولة، أن مركز العمليات الميدانية بها هو الجهة المعنية باستقبال البلاغات عن الجرائم الإرهابية.

تلقي البلاغات

وقال الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة على موقع “تويتر”، إن مركز العمليات الميدانية يستقبل البلاغات المتعلقة بالجرائم الإرهابية على الرقم (990).

وكانت رئاسة أمن الدولة أكدت في وقت سابق، أنها تتلقى البلاغات عن الإرهاب والفكر الضال بكل سرية، وكل ما يتعلق بأمن الوطن.

تبرع لجهات خارجية

على جانب آخر، حذرت رئاسة أمن الدولة، من خطورة التبرع لجهات خارجية، مؤكدة أن هذا التبرع قد يكون مصدرًا لدعم وتمويل الإرهاب.