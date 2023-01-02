أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أمطار غزيرة

وقالت قوات أمن الطرق عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الاثنين “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من (الحريق-الخرج- الدلم- الرين)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأعربت عن أملها في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

سيول

وكان خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تزداد الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال 24 ساعة من مساء اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه يتوقع زيادة الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفرصة سيول على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية، فضلًا عن ليلة شتوية ممطرة ديمية ضبابية على عموم الرياض.

تحذير الأرصاد

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة خاصة جدة والعاصمة المقدسة حتى غد الثلاثاء.