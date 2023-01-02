Icon

وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة Icon وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي Icon أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن Icon الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي Icon أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية Icon توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد Icon جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات بأمطار غزيرة ونشاط للرياح

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض

2023-01-02 الساعة 6:47
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أمطار غزيرة

وقالت قوات أمن الطرق عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الاثنين “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من (الحريق-الخرج- الدلم- الرين)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
Img

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

Img

تغريم الهلال والنصر 25 ألف ريال

وأعربت عن أملها في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

سيول

وكان خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تزداد الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال 24 ساعة من مساء اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه يتوقع زيادة الفاعلية الجوية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفرصة سيول على أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية، فضلًا عن ليلة شتوية ممطرة ديمية ضبابية على عموم الرياض.

تحذير الأرصاد

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة خاصة جدة والعاصمة المقدسة حتى غد الثلاثاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم