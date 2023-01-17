Icon

أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة Icon اتفاقية لاعتماد 9 برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية Icon وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق Icon وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة Icon مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة Icon وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين  Icon المنتدى السعودي للإعلام يؤكد أهمية الإعلام في المجتمعات الإنسانية Icon المريسل يكشف خليفة رامون دياز المتوقع في الهلال Icon تحويل مؤسسة الحبوب لهيئة عامة يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي Icon فريق جراحي بمركزي جازان ينهي معاناة أربعيني من تدفق اللعاب اللإرادي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين

أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة

2023-01-17 الساعة 6:07
أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ضرورة سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان والإسكان التنموي وإيصال الخدمات كافة، التي تعد ضمن الأولويات كونها تسهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين في محافظات المنطقة كافة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة مشاريع الإسكان والإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور مدير الإسكان بالباحة المهندس محمد المعاوي، ومدير إدارة الأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالمجيد الشطيري.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

Img

معرض الصناعات السعودي العُماني تجربة فريدة تجمع الثقافتين

اهتمام القيادة

ونوّه الأمير حسام بن سعود بما تُوليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من برامج الإسكان، مشيداً بما تحقق للمنطقة من مشاريع للإسكان والإسكان التنموي، لافتاً النظر إلى أن برامج الإسكان أسهمت في توفير وحدات سكنية للأسر إضافة الى دور الإسكان التنموي في خدمة الأسر المستحقة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما شهد الاجتماع مناقشة المهام المدرجة في جدول الأعمال ومراجعة حالة المستهدفات والمشاريع إضافة إلى تأكيد سموه على إيصال الخدمات لجميع مواقع الإسكان.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم