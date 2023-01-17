أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة اتفاقية لاعتماد 9 برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين المنتدى السعودي للإعلام يؤكد أهمية الإعلام في المجتمعات الإنسانية المريسل يكشف خليفة رامون دياز المتوقع في الهلال تحويل مؤسسة الحبوب لهيئة عامة يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي فريق جراحي بمركزي جازان ينهي معاناة أربعيني من تدفق اللعاب اللإرادي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ضرورة سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان والإسكان التنموي وإيصال الخدمات كافة، التي تعد ضمن الأولويات كونها تسهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين في محافظات المنطقة كافة.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة مشاريع الإسكان والإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور مدير الإسكان بالباحة المهندس محمد المعاوي، ومدير إدارة الأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالمجيد الشطيري.
ونوّه الأمير حسام بن سعود بما تُوليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من برامج الإسكان، مشيداً بما تحقق للمنطقة من مشاريع للإسكان والإسكان التنموي، لافتاً النظر إلى أن برامج الإسكان أسهمت في توفير وحدات سكنية للأسر إضافة الى دور الإسكان التنموي في خدمة الأسر المستحقة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما شهد الاجتماع مناقشة المهام المدرجة في جدول الأعمال ومراجعة حالة المستهدفات والمشاريع إضافة إلى تأكيد سموه على إيصال الخدمات لجميع مواقع الإسكان.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.