أمير الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة، وكان في استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين، وعدد من الضباط والأفراد.

مهام الحرس

واطلع الأمير فيصل خلال زيارته لمقر القطاع على إيجاز عملياتي لمهام حرس الحدود بالمنطقة.

وألقى أمير الحدود الشمالية كلمة نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – وشكرهم لجميع منسوبي حرس الحدود، منوهًا بما يحظى به قطاع حرس الحدود من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مشيراً إلى كفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.

اعتزاز وفخر

وأعرب في ختام الزيارة، عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود، وجهودهم في تغطية الحدود البرية التي تقع في نطاق عمل القيادة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.