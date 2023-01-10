أمير الحدود الشمالية يوجه بتشغيل مستشفى الولادة برفحاء خلال 100 يوم منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا 15 وظيفة شاغرة للجنسين في مشروع نيوم وظائف شاغرة لدى طيران أديل في 3 مدن كوندوليزا رايس تعترف: الوقت ليس في صالح أوكرانيا 5 مقيمين في قبضة الأمن لسرقتهم بطاريات شحن أبراج الاتصالات أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي رفحاء: كل مواطن محل اهتمام وعناية
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، قسم الطوارئ بمستشفى محافظة رفحاء المركزي وتجول في القسم والعيادات، والتقى بعدد من المواطنين والمراجعين.
وشدد الأمير فيصل على أهمية سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين، وتقليل فترات الانتظار، والعمل بكل جد وإخلاص وإتقان دون تهاون أو تأخير، وتقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لهذا القطاع المهم والحيوي ذي الأثر البالغ في جودة الحياة.
كما وقف على مستشفى النساء والولادة بالمحافظة ووجه بتشغيله بالطاقة الكاملة خلال 100 يوم قادمة، مؤكدًا أن الدعم الكبير من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، وكل ما تم استثماره في هذا القطاع جعل القدرات الصحية والجاهزية في أفضل مستوياتها، وبما يضمن للمواطن والمقيم حصولهما على الخدمة الطبية المثالية.