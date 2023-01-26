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بجامع الإمام تركي بن عبدالله

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري

2023-01-26 الساعة 6:29
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري
المواطن - واس

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف – رحمها الله – في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وابن الفقيدة الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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