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وسط شوط مخصص على مسافة 2000 م

أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين

2023-01-28 الساعة 11:10
أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، الفائزين في حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمدينة الرياض.

ولدى وصوله كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

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أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين

تفاصيل السباق

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي ثم بدأ السباق على الشوط العاشر لكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج (فئة 1 محليه) وحقق المركز الأول الجواد (مستولي) للمالك أبناء هيف القحطاني، وتوج سمو أمير منطقة الرياض الفائزين بالكأس.

ثم بدأ الشوط الحادي عشر على كأس خادم الحرمين الشريفين (فئة 1 محليه) المصنف دولياً والمؤهل لكأس السعودية، حيث حقق الجواد “سكوت لاند يارد” للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوج أمير منطقة الرياض الفائز الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشهد الحفل شوط مخصص للمنافسة على “كؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين” على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، إضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز، حيث حقق المراكز الثلاث الأولى محمد الشريماء، وذرب التمياط، وسلمان آل رشيد.

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