أمير الرياض يدشن مشروع الحافلة الذكية لكبار السن

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مشروع “الحافلة الذكية” لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة التي أطلقتها مجموعة STC بالتعاون مع شركة هواوي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان بن محمد الوتيد وعددًا من التنفيذيين من المجموعة والشركة.

توعية كبار السن

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى شرح من الرئيس التنفيذي لمجموعة STC عن المشروع الذي يهدف إلى توعية كبار السن بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدم أهم تطبيقات الهاتف المحمول، لمساعدتهم على الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال، ويساند المشروع الذي يمتد على مدار 3 سنوات كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددًا من محافظات المملكة.

وتشمل المرحلة الأولى من رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، وعصماء، وشقراء، وروضة سدير، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، بهدف الوصول إلى أكثر من ألف مستفيد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي، وسيواصل المشروع طوال فترة عمله عقد ورش العمل والجلسات الاستشارية مع المستفيدين.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بمستويات التقنية والخدمة الاجتماعية التي يقدمها المشروع وبرامج التعليم والوعي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في هذه الأعمال.

دعم المشاريع

فيما قدم الوتيد شكره لأمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه للمشاريع والمبادرات الاجتماعية في المنطقة ودوره في تعزيز أهدافها وتعظيم الأثر لها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ورئيس هواوي لحساب مجموعة stc فيكتور دونج.