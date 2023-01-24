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أشاد بدورهم لتطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية

أمير الرياض يطلع على إنجازات جمعية السكري

2023-01-24 الساعة 2:43
أمير الرياض يطلع على إنجازات جمعية السكري
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء الجمعية.

السكري

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واطلع سموه على تقرير المؤتمر العلمي السابع والتوصيات وقياس الأثر، كما تسلم تقريرًا عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في الإسهام في تطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري.
وأعرب سمو أمير الرياض عن تمنياته لمنسوبي الجمعية التوفيق والنجاح في أعمالهم.
وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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