أمير الرياض يطلع على إنجازات جمعية السكري

جماهير الأهلي المصري تساند كهربا وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار لوكا مودريتش يرفض التجديد لـ ريال مدريد مجلس الوزراء : تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة عام رسائل السعودية من دافوس إلى العالم 23 وظيفة صحية شاغرة لدى رعاية الطبية معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الصندوق العقاري : توفير التمويل لـ684 ألف أسرة بقيمة 674 مليار ريال رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء الجمعية.
واطلع سموه على تقرير المؤتمر العلمي السابع والتوصيات وقياس الأثر، كما تسلم تقريرًا عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في الإسهام في تطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري.
وأعرب سمو أمير الرياض عن تمنياته لمنسوبي الجمعية التوفيق والنجاح في أعمالهم.
وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.