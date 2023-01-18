أمير الرياض يطلع على مشاريع المياه والصرف الصحي وإعادة الاستخدام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمختصين.

واطلع سموه على عرض عن امدادات ومشاريع المياه والصرف الصحي وإعادة الاستخدام الحالية والمستقبلية لمنطقة الرياض وخطط الوزارة لتعظيم الاستفادة من المياه المجددة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه, كما جرى بحث فرص التنمية المستدامة للزراعة في منطقة الرياض بالتكامل مع ما يقدمه صندوق التنمية الزراعية.

وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بما تقدمه الوزارة من جهود وبرامج تنموية شاملة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.