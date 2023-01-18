أمير الرياض يطلع على مشاريع المياه والصرف الصحي وإعادة الاستخدام المجلس الصحي السعودي : شرب الماء أثناء الأكل لا يزيد الـوزن التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث المعرض الوظيفي في جامعة الفيصل يستقبل الباحثين عن عمل مشروعات مياه وصرف صحي بالهفوف بتكلفة 16 مليون ريال السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ4 وافدين تورطوا بتزييف النقود محمية الشمال تطلق أكبر مسابقة للصيد مطلع فبراير مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال”
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمختصين.
واطلع سموه على عرض عن امدادات ومشاريع المياه والصرف الصحي وإعادة الاستخدام الحالية والمستقبلية لمنطقة الرياض وخطط الوزارة لتعظيم الاستفادة من المياه المجددة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه, كما جرى بحث فرص التنمية المستدامة للزراعة في منطقة الرياض بالتكامل مع ما يقدمه صندوق التنمية الزراعية.
وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بما تقدمه الوزارة من جهود وبرامج تنموية شاملة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.