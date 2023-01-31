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تسببت الحالة في غرقهم بأودية المدينة

أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية

2023-01-31 الساعة 3:08
أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية
المواطن - واس

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، المشاركين من منسوبي الدفاع المدني بعملية البحث عن المفقودين جراء الظروف الجوية التي تسببت في غرقهم بأودية مدينة الرياض، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة وقيادات الدفاع المدني.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بجهود منسوبي مديرية الدفاع المدني وما يقدمونه من تضحيات في أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

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