أمير الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة الرفع بتقارير نتائج الحالة المطرية

وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بتقارير عن نتائج الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض وبعض محافظات المنطقة.

تكثيف الحضور الميداني

وأكد سموُّه على الجهات المعنية بتكثيف الحضور الميداني، ومعالجة ما نتج من آثار للأمطار، وتسخير الجهود كافة؛ لمواجهة الحالات الطارئة وتحقيق السلامة للجميع.