أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمنتدى “اكتفاء” وما قدمه في نسخه الست الماضية حتى أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهمًا رئيسًا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

تطور الإنتاج المحلي

ونوه بما يشهده العالم من تطور بشكل يومي وأهمية مواكبة هذه التطورات لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي أصبح ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، لافتًا النظر إلى أن ما شهدته هذه النسخة من “اكتفاء” يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي.

ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا، ونجح برنامج “اكتفاء” في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022، في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.

ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، تحت شعار “تسريع وتيرة النجاح المستقبلي” لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 290 شركة، وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر.

وأعلنت أرامكو السعودية خلال فعاليات “اكتفاء” إطلاق شركة أرامكو الرقمية ADC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منظومة الموردين المحليين

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن منظومة الموردين المحليين تمثّل أولوية قصوى لأرامكو السعودية، بوصفها مساهمًا رئيسًا في اقتصاد المملكة، ومن خلال هذا البرنامج الضخم، تساعد أرمكوا في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين، مشيرًا إلى أن تدشين شركة أرامكو الرقمية يُعد مثالًا رائعًا للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.

ويشجع برنامج “اكتفاء” الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة، ومنذ الانطلاق تم تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة، كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.

وتمثلت الاتفاقيات الرئيسة لبرنامج “اكتفاء” في شراكة إستراتيجية مع شركة زووم، وتعاون لتنفيذ حلول تمويل الموردين مع شركة توليا، وإبرام اتفاقية نهائية لتنفيذ مشروع مشترك وتقديم خدمات سلسلة التوريد والمشتريات مع شركة (دي إتش إل)، وتطوير وتعزيز فرص الاستثمار وبرنامج المقرّات الإقليمية مع وزارة الاستثمار السعودية، وتكامل النظام وخدمات الحلول الرقمية مع شركة أكسنتشر، وتأسيس شركة وطنية رائدة في إدارة المرافق مع شركة حصانة الاستثمارية، إضافة إلى تطوير وتوطين خدمات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة مع شركة اكيليز.

جوائز اكتفاء

وفاز بجوائز برنامج “اكتفاء” لعام 2023، عدد من الشركات، تمثلت في جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الخدمات): شركة شلمبرجير، وجائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الإنشاءات): شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، وجائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (التصنيع): شركة سيمنس للطاقة، وجائزة الأفضل في التدريب والتطوير: شركة هاليبرتون، وجائزة الأفضل في تطوير المورّدين: شركة بيكر هيوز، وجائزة الأفضل في السعودة (الخدمات): شركة الحفر العربية، وجائزة الأفضل في السعودة (التصنيع): شركة كميرون الرشيد المحدودة.

وجائزة الأفضل في الصادرات (الخدمات): شركة جى جي سي الخليج العالمية المحدودة، وجائزة الأفضل في الصادرات (التصنيع): شركة الجبيل لخدمات الطاقة “جسكو”، جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: شركة سامسونج السعودية المحدودة، وجائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة ركن الهندسة للفحص والمعاينة المحدودة، وجائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة سعودي جيوفيزيكل، وجائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة المطاط الفني المحدودة.