أمير الشرقية يؤكد ضرورة تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، ورئيس وأعضاء لجنة الأوقاف بالغرفة.

دور الأوقاف

وأكد سموه اهتمام الدولة – رعاها الله – بالأوقاف من خلال إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وتشجيع الحوكمة وتطوير التشريعات في هذا المجال، سعياً لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع .

وبين أن الأوقاف أدت دوراً رئيساً عبر التاريخ في توفير تمويل مستدام للعديد من الخدمات الاجتماعية والخيرية.

تشجيع رجال الأعمال

من جانبه، نوه رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية عايض القحطاني بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال اللجنة الهادفة إلى تشجيع رجال الأعمال والقطاعات الخاصة لتأسيس الأوقاف كأحد الروابط الأساسية في التنمية الاقتصادية والصحية والتعليمية، للإسهام في المسؤولية الاجتماعية.