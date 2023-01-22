رونالدو يُجري عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة الاتفاق أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي مركز لينة مقاتلة يونانية ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق هاتريك هالاند يُهدي النقاط الـ3 لـ مان سيتي ضد وولفرهامبتون العثور على الدانة مفقودة حي العليا في الخبر تكليف سارة السيد وكيلًا للخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة أمريكا تدعو زيلينسكي للانسحاب من باخموت
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر مركز لينة اليوم، عدداً من المواطنين بالمركز، الذين قدموا للسلام على سموّه.
واستمع الأمير فيصل خلال الاستقبال لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.