أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي مركز لينة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر مركز لينة اليوم، عدداً من المواطنين بالمركز، الذين قدموا للسلام على سموّه.

واستمع الأمير فيصل خلال الاستقبال لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.