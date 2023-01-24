أمير الشمالية يستمع لمطالب المواطنين بمركز الشعبة 16 وظيفة فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك مكتب التربية العربي لدول الخليج يناقش دور المنظمات الدولية والإقليمية أكبر قمة عالمية للحوكمة تدعو لاتباع نهج جديد للوعي بالمخاطر توتنهام يُهدد مان يونايتد ونيوكاسل في ترتيب الدوري الإنجليزي مصادرة أكثر من 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف بالدمام وظائف إدارية شاغرة في نيوم الاجتماعية ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا من الصراع الأوكراني والد التوأم السيامي العراقي: اقتربنا من تحقيق الحلم جماهير الأهلي المصري تساند كهربا
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر مركز الشعبة اليوم, المسؤولين في المركز ومديري الإدارات الحكومية وجمعًا من الأهالي.
وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم.
ووجه سموّه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المركز والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن المواطن هو الغاية الأسمى للعمل وهو المستهدف في كل برامج التنمية.
واستمع سموّه خلال الاستقبال لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.