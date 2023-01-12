أمير الشمالية يضع حجر الأساس لـ بوليفارد رفحاء بتكلفة 10 ملايين ريال

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وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع بوليفارد رفحاء على طريق لينه رفحاء.
وتبلغ مساحة المشروع 20 ألف متر مربع، وسيتم افتتاحه منتصف العام القادم، بتكلفة مالية قدرها 10 ملايين ريال.
كما يضم المشروع مجموعة مختارة من المطاعم المحلية والعالمية والمقاهي الفاخرة والأنشطة التجارية المتنوعة والملائمة لرواد المحافظة ومرتاديها.
ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمثل هذه المشروعات والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري واستثمار مقومات المنطقة السياحية والتاريخية وتنشيط صناعة الترفيه، متمنياً سموه للقائمين على المشروع التوفيق.