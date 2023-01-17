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ضمن زيارات تفقدية لمدن ومراكز وقرى المحافظة

أمير الشمالية يوجه بمعالجة جميع الآبار المكشوفة بالعويقيلة

2023-01-17 الساعة 9:36
أمير الشمالية يوجه بمعالجة جميع الآبار المكشوفة بالعويقيلة
المواطن - واس

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مورد المندسة، وذلك ضمن زيارات سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة العويقيلة.

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معالجة جميع الآبار

ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان بمعالجة جميع الآبار المكشوفة في المنطقة ووضع سياج لسلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتركيب خزان علوي لمورد المياه وتشغيل الشيب.

والتقى سموه خلال جولته التفقدية بعدد من المواطنين.

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