أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد، محمية المسند شرق مدينة بريدة، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني.

إتاحة أراضٍ للتنزه

وأشاد الأمير فيصل خلال الزيارة بمبادرة أسرة المسند لإتاحة أراضيهم للمواطنين والمواطنات، للتنزه والاستمتاع داخلها خلال فترة الشتاء.

وثمن مثل هذه المبادرات التي يقدمها أبناء الوطن من خلال فتح المجال وتعزيز إيجاد مثل هذه الأماكن البرية العاكسة لجمال الطبيعة التي تشتهر بها المنطقة, سائلاً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبها قدمت أسرة المسند شكرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود وتشجيع وتحفيز لأبناء المنطقة في المجالات كافة.