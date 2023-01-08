أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة 6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية
زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد، محمية المسند شرق مدينة بريدة، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني.
وأشاد الأمير فيصل خلال الزيارة بمبادرة أسرة المسند لإتاحة أراضيهم للمواطنين والمواطنات، للتنزه والاستمتاع داخلها خلال فترة الشتاء.
وثمن مثل هذه المبادرات التي يقدمها أبناء الوطن من خلال فتح المجال وتعزيز إيجاد مثل هذه الأماكن البرية العاكسة لجمال الطبيعة التي تشتهر بها المنطقة, سائلاً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
من جانبها قدمت أسرة المسند شكرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود وتشجيع وتحفيز لأبناء المنطقة في المجالات كافة.