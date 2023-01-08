Icon

أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع Icon مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة Icon مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن Icon توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا Icon قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي Icon موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة Icon 6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل تعزيز معرفة الأماكن البرية

أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء

2023-01-08 الساعة 6:24
أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد، محمية المسند شرق مدينة بريدة، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني.

إتاحة أراضٍ للتنزه

وأشاد الأمير فيصل خلال الزيارة بمبادرة أسرة المسند لإتاحة أراضيهم للمواطنين والمواطنات، للتنزه والاستمتاع داخلها خلال فترة الشتاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

استخراج جثمان كرواتي من مقبرة مغربية دفن فيها بالخطأ

Img

سفارة المملكة في سريلانكا: اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل القدوم

وثمن مثل هذه المبادرات التي يقدمها أبناء الوطن من خلال فتح المجال وتعزيز إيجاد مثل هذه الأماكن البرية العاكسة لجمال الطبيعة التي تشتهر بها المنطقة, سائلاً الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبها قدمت أسرة المسند شكرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود وتشجيع وتحفيز لأبناء المنطقة في المجالات كافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم