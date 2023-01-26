أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

صدر، اليوم الخميس، بالكويت أمرً أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال.

كتاب الاستقالة

كان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل يوم الأحد الماضي، بقصر بيان، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقًا لـ”وكالة الأنباء الكويتية”.

أزمة الحكومة

وتعود أزمة الحكومة المستقيلة مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة، يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.