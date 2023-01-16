أمير تبوك يواسي أسرة اللاعب شايع النفيسة

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واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة النفيسة في وفاة فقيدها اللاعب شايع النفيسة لاعب نادي الكوكب والمنتخب السعودي سابقًا– رحمه الله.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة النفيسة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
ومن جهته أعرب شقيق الفقيد يوسف النفيسة باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لـ أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.