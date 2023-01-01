أمير حائل: الطائي أربك حسابات الأندية بـ دوري روشن

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم
أبدى الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل إعجابه بعمل ونتائج نادي الطائي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: الطائي لم يغير البوصلة هو غير الاتجاهات #الراصد pic.twitter.com/IhurCOeCWdقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 1, 2023
وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سعد قائلًا في برنامج ” الراصد” على قناة ” الإخبارية قائلًا: “فارس الشمال لم يُغير بوصلة الدوري، بل أربك حسابات الفرق وبوصلة الدوري، فريق يملك إصرارًا كبيرًا للبقاء في دوري المحترفين وتحقيق نتائج مميزة، فارس الشمال جعل اتجاه البوصلة 5 اتجاهات وليس 4″.
وأضاف أمير منطقة حائل: ” أسأل الله أن يوفق فارس الشمال ليحقق المزيد من النتائج الإيجابية ويرتفع لأعلى، وأسأل الله أن يُلحق نادي الجبلين بأخيه فارس الشمال في دوري المحترفين”.
ويتواجد نادي الطائي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين