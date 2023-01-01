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معربًا عن إعجابه بإصرار الفريق لتحقيق نتائج إيجابية

أمير حائل: الطائي أربك حسابات الأندية بـ دوري روشن

2023-01-01 الساعة 8:52
أمير حائل: الطائي أربك حسابات الأندية بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل إعجابه بعمل ونتائج نادي الطائي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سعد قائلًا في برنامج ” الراصد” على قناة ” الإخبارية قائلًا: “فارس الشمال لم يُغير بوصلة الدوري، بل أربك حسابات الفرق وبوصلة الدوري، فريق يملك إصرارًا كبيرًا للبقاء في دوري المحترفين وتحقيق نتائج مميزة، فارس الشمال جعل اتجاه البوصلة 5 اتجاهات وليس 4″.

وأضاف أمير منطقة حائل: ” أسأل الله أن يوفق فارس الشمال ليحقق المزيد من النتائج الإيجابية ويرتفع لأعلى، وأسأل الله أن يُلحق نادي الجبلين بأخيه فارس الشمال في دوري المحترفين”.

ويتواجد نادي الطائي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين

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