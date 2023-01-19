أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية

تابع أمير منطقة عسير، الأمير ‫تركي بن طلال، الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية المروري، الذي وقع بمركز الحفاير شرق المنطقة، ونتج عنه وفاة طالبة- رحمها الله- وإصابة أخريات بإصابات متفرقة، بالإضافة إلى سائق الحافلة والسائق بالطرف الآخر.

متابعة الحالات المصابة

ووجّه الأمير ‫تركي بن طلال بوقوف محافظ خميس مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، ومدير تعليم عسير، ومدير شرطة الخميس، وفريق طبي استشاري على الحالات المحالة إلى عددٍ من مستشفيات المنطقة ومتابعة وضعهم الصحي.

جدير بالذكر أن جميع الحالات تحظى بالرعاية الصحية اللازمة ومعظمها مستقرة، وتم تشكيل فريق طب نفسي مختص لتقييم جميع الحالات وتقديم الدعم اللازم لذوي المتوفاة، رحمها الله.