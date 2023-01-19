مشروع قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة في المغرب أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية مصر تتكفل بعلاج الفنان عمرو محمد علي لقطات من استضافة تركي آل الشيخ لـ نجوم فريق موسم الرياض السياحة: عقوبات عدم تنفيذ إجراءات المواءمة تصل لإغلاق المنشأة إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة بدء تطبيق نظام الشركات الجديد إحالة وافدة انتحلت صفة ممارس صحي للنيابة في عسير تسمم عشرات الطلاب في مصر بسبب وجبة مجهولة المصدر
تابع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية المروري، الذي وقع بمركز الحفاير شرق المنطقة، ونتج عنه وفاة طالبة- رحمها الله- وإصابة أخريات بإصابات متفرقة، بالإضافة إلى سائق الحافلة والسائق بالطرف الآخر.
ووجّه الأمير تركي بن طلال بوقوف محافظ خميس مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، ومدير تعليم عسير، ومدير شرطة الخميس، وفريق طبي استشاري على الحالات المحالة إلى عددٍ من مستشفيات المنطقة ومتابعة وضعهم الصحي.
جدير بالذكر أن جميع الحالات تحظى بالرعاية الصحية اللازمة ومعظمها مستقرة، وتم تشكيل فريق طب نفسي مختص لتقييم جميع الحالات وتقديم الدعم اللازم لذوي المتوفاة، رحمها الله.