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بعد شكواها في مقطع فيديو

أمير عسير يزور مسنة الأمواه : توفير أرض سكنية وبناء منزل وتأثيثه

2023-01-18 الساعة 3:19
أمير عسير يزور مسنة الأمواه : توفير أرض سكنية وبناء منزل وتأثيثه
المواطن - فريق التحرير

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في موقف إنساني، زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مسنة ظهرت في مقطع فيديو في محافظة الأمواه، وذلك بعد أن وجه بتوفير وتأمين حياة كريمة لها.

تأمين حياة كريمة

وحسب ما ذكرته إمارة منطقة عسير في بيان صادر عنها، اطمأن الأمير تركي بن طلال، على حالة المسنة شرعاء القحطاني، وذلك من خلال القيام بزيارة لها بمحافظة الأمواه على بُعد 170 كلم من مدينة أبها.

وأوضحت الإمارة أن الزيارة تأتي بعد أن وجّه الأمير تركي بن طلال باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة لهذه السيدة المسنة، بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمع الأمير للسيدة في مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة عسير على موقع “تويتر”، قائلًا لها “أنا قاعد بره هالحين وإن أمرتي بشيء ناديني”.

وعقب ذلك جلس أمير منطقة عسير مع المحافظين ورؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة، مؤكدًا ضرورة السهر على رصد ومعالجة جميع الحالات الإنسانية لسد حاجتهم والحفاظ على كرامتهم، كما نص عليه نظام الحكم.

تكافل وتأثيث منزل

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للسيدة المسنة والتي اشتملت على إيجاد أرض سكنية لها، إتمام إجراءات تملكها عبر منصة “إحكام” وفق الضوابط، بناء المنزل وتأثيثه بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة.

كما تم مشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة في هذا العمل، فضلًا عن توفير سيارة وسائق دعمًا لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال الكهرباء، والتوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة.

وأشاد مغردون بما يقدمه أمير منطقة عسير من جهود وخدمات للمواطنين خاصة هذا الموقف النبيل والإنساني منه، فقال أحد المغردين “حفظ الله الأمير تركي بن طلال لرعايته واهتمامه بهذه المسنة وحالاتها الشبيهة في كافة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها”.

وأضاف آخر: “منطقة عسير تحظى باهتمام وحرص سمو الأمير أحبها بشغف وفقه الله”.

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