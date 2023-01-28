أمير قطر يصل الرياض وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.