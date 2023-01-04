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حصدتها للأداء التعليمي المتميز

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على جائزة الشيخ حمدان بن راشد

2023-01-04 الساعة 3:07
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على جائزة الشيخ حمدان بن راشد
المواطن - واس

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ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول المعلمة أميرة بنت صغير اليامي من الثانوية الثالثة عشرة – بنات- بالمنطقة على جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 25، في فئة المعلم المتميز.

إشادة بالإنجاز

وأشاد الأمير جلوي، بمشاركة فريق الثانوية الثالثة –بنات- في دوري نخبة المدارس لكرة القدم وتحقيقه المركز الرابع.

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وهنأ خلال استقباله بمقر الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، المعلمة ولاعبات فريق الثانوية الثالثة لكرة القدم بهذا الإنجاز، الذي ينعكس إيجابًا على منظومة التعليم في المنطقة، حاثاً على مواصلة الجهد وتحقيق الجوائز بهمة عالية ومثابرة وتميز، في ضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأكد سموه التطور الذي تشهده الرياضة النسائية في المملكة، وأهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.

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