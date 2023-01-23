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التأكد من وصول الخدمات لكل مواطن على الوجه الأكمل

أمير نجران يستمع لمطالب أهالي شرورة: جئنا لتفقد أحوالكم

2023-01-23 الساعة 3:54
أمير نجران يستمع لمطالب أهالي شرورة: جئنا لتفقد أحوالكم
المواطن - واس

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران، أن إمارة المنطقة وجميع المحافظات والمراكز والإدارات هي مسخّرة لخدمة المواطن، والوقوف على أحواله، وتلبية احتياجاته، وتأمين سبل العيش الكريم له.

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كلمة وقال سموه لدى استقباله المواطنين بمقر محافظة شرورة اليوم : “جئنا اليوم لتفقد أحوالكم، والتأكد من وصول الخدمات لكل مواطن على الوجه الأكمل، واستقبال ملاحظاتكم والاطّلاع على ما تحتاجون إليه، فنحن وكل المسؤولين لم نكن في مواقعنا إلا لخدمتكم، فجميعنا رجال وجنود لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يأمرنا دومًا بالعمل على خدمة كل مواطن”.

شكر أمير نجران

فيما عبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على زيارته لمحافظة شرورة وتفقد أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، سائلين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره .

أمير نجران يستمع لمطالب أهالي شرورة

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