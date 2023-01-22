أمين عام هيئة الصحفيين يدشن برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد

دشن أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان، بالنيابة عن رئيس الهيئة الأستاذ خالد المالك، برنامج “الصحافة الرقمية والإعلام الجديد” الذي ينظمه فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن، ويقدم البرنامج نخبة من الأكاديميين وخبراء الإعلام، مستهدفاً أكثر من 200 إعلامي وإعلامية على مستوى المملكة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عبدالله الجحلان بجميع الإعلاميين والإعلاميات المنتسبين لبرنامج (الصحافة الرقمية والإعلام الجديد) مؤكداً أن البرنامج يعتبر من البرامج النوعية بوجود أسماء لها باع طويل في المجال الإعلامي والأكاديمي.

رفع مستوى الممارسة الصحفية

وأشار رئيس الهيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور الحجلان إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين أخذت على عاتقها رسالة سامية تسعى من خلال أهدافها إلى رفع مستوى الممارسة الصحفية والدفاع عن مصالحها وحقوقها والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها واحترامها وتعزيز مفهوم حرية التعبير وفق الثوابت المرعية والتعاطي الجيد مع الميثاق الصحفي الذي تم إقراره، كما تعمل الهيئة على تقديم خدماتها لأعضائها وتحقيق الأهداف المرجوة بكل الوسائل المشروعة، وتأخذ بمختلف الأساليب المناسبة لتحقيق ذلك بما فيها إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية اللازمة لخدمة الصحفيين.

تعزيز المهارات لمواكبة مستجدات الإعلام

وأضاف “أن تطوير مهارات الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات في جميع مناطق المملكة، يأتي في مقدمة أولوياتها لتعزيز المهارات لمواكبة مستجدات الإعلام والإسهام في تجويد العمل الإعلامي، لتأتي مبادرة فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفرالباطن لإطلاق برنامج “الصحافة الرقمية والإعلام الجديد” بالتعاون مع معهد رؤية البيان للتدريب والتطوير في مبادرة وشراكة عملية تعكس الشعور بأهمية تدريب الإعلاميين والإعلاميات لرفع الجودة والكفاءة لخدمة الوطن وأن تكون الصحافة رائدة في محتواها وأخلاقياتها بما يعكس التطور الذي تعيشه بلادنا اليوم في ظل الدعم الكبير من قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده”.