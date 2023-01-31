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الإدارة قالت إنها مشكلة الأهالي

أم تشكو من انتشار القمل في مدرسة ابنتها

2023-01-31 الساعة 5:07
أم تشكو من انتشار القمل في مدرسة ابنتها
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب “اسأل محامي” على موقع “تويتر”، شكوى إحدى الأمهات من انتشار القمل في مدرسة ابنتها بشكل كبير، ما دفعها إلى التواصل مع إدارة المدرسة لإيجاد حل للمشكلة، لكنهم لم يحلوا الأمر وقالوا إنها مشكلة الأهالي.

وتساءلت الأم عن طريقة لرفع شكوى على المدرسة في وزارة التعليم، حيث تباينت ردود رواد موقع “تويتر” على هذه المشكلة.

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إبلاغ الوزارة

وقال حساب فريق “رونق المحاماة”، إنه يمكن تصعيد الشكوى إلى مكتب الإشراف ثم إدارة التعليم عن طريق منصة تواصل التعليم (هنا) على الرقم ١٩٩٩٦، فيما ذكر آخر أن المدرسة لا يوجد لها صفة بالأمر.

وأضاف مغرد أنه من الضروري الرقابة الصحية والتوعوية والإرشاد وتفتيش البنات وعزل المصابة عن الصحيحة حتى يتم معالجتها، كما لا بد على المدرسة التعقيم والمحافظة على التهوية.

وقاية ذاتية

وأوضح مغرد آخر أنه من التزامات المدرسة الحرص على صحة طالباتها، وخلق جو صحي لهن طوال فترة تواجدهن في المدرسة، والتعامل بكل مسؤولية مع كل ما قد يمس صحتهن، لافتًا إلى ضرورة التقدم بشكوى ضد المدرسة من موقع وزارة التعليم، حيث يوجد موجهات صحيات في إدارات التعليم يتفاعلن مع البلاغ.

فيما وصف آخرون بالوقاية الذاتية عن طريق المواد التي تكافح القمل، ووضع زيت جوز الهند على فروة رأس الفتاة للتخلص من القمل نهائيًا.

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