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في الطريق بين موسكو وطاجيكستان

أم تضع طفلتها على متن رحلة جوية

2023-01-14 الساعة 1:18
أم تضع طفلتها على متن رحلة جوية
المواطن - فريق التحرير

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وضعت أم طفلتها خلال رحلة تابعة لشركة خطوط “أورال” الجوية في طريقها من موسكو إلى طاجيكستان، فيما نُشرت الصورة الأولى للمولودة مع مضيفة الطيران التي حملتها.

طاقم ولادة

وذكر بيان نشرته شركة الطيران عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الموقف حدث على متن رحلة قادمة من مطار جوكوفسكي بموسكو إلى مدينة خوجاند بشمال طاجيكستان، حيث أبلغت راكبة حامل الطاقم بعد ارتفاع الطائرة بأنها تشعر بألم في بطنها.

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وسألت كبيرة المضيفات الركاب إن كان بينهم أطباء، ولحسن الحظ اتضح أنه كان هناك ما يشبه مستشفى ولادة متكامل على متن الطائرة، يضم طبيب حديثي الولادة، وقابلتين بالإضافة إلى أخصائي أشعة.

ولادة سهلة

وأشار البيان إلى أن الموقف لم يستدع هبوطًا اضطراريًا، وأنجبت المرأة طفلة سليمة يبلغ طولها 46 سنتيمترا ووزنها 2.6 كيلوغرام بعد ساعة من دخول مرحلة المخاض، وكانت سيارة إسعاف تنتظرهما في مطار الوصول.

وذكر البيان أن الأم وابنتها قد غادرتا المستشفى، وهما بخير.

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