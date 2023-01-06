أنباء عن تأجيل انطلاقة مباراة النصر والطائي

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كشفت تقارير إعلامية أن انطلاقة مباراة النصر والطائي سوف تتأجل بسبب هطول الأمطار في ملعب مرسول بارك بالرياض.
مسلي آل معمر رئيس النصر قبل دخول اللاعبينقد يهمّك أيضاً
#SSC pic.twitter.com/9Y9KSZ6UOr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
وكانت مباراة النصر والطائي من المقرر إقامتها أمس الخميس لكن لم تتم إقامتها بسبب هطول الأمطار ووجود أعطال كهربائية في الملعب، مما جعل لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي تعلن تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.
وكشف الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” أن المباراة لن تنطلق في وقتها المحدد.
المواجهة لن تنطلق في وقتها ..
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 6, 2023
كما عرض الحساب الرسمي لـ قناة SSC عبر “تويتر” جانبًا من تواجد اللاعبين في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس في انتظار الوقت المناسب لدخول الملعب في ظل هطول الأمطار.