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بعد إصرارها على سحب الاستجوابين

أنباء عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها غدًا

2023-01-22 الساعة 10:32
أنباء عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها غدًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة القبس، أن الحكومة الكويتية ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية غدًا الاثنين.

القوانين الشعبية

وأفادت الصحيفة الكويتية أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.

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وشددت الحكومة الكويتية على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب.

وتصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان.

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