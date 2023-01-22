النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور الأول لـ رونالدو أنباء عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها غدًا القمر يقترب من الأرض لأول مرة منذ 10 قرون لحظة استلام أميتاب باتشان جائزة Global Icon Award صدمة العثور على 35 مليار دولار مع عائلة جزائرية يشعل تويتر ثلاثية لـ آرسنال ضد مان يونايتد تحسم له النقاط الـ3 نمر يرفع حالة التأهب في قرية إندونيسية سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول
كشفت صحيفة القبس، أن الحكومة الكويتية ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية غدًا الاثنين.
وأفادت الصحيفة الكويتية أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
وشددت الحكومة الكويتية على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب.
وتصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان.