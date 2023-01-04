أنتوني نواكايمي يخطف الأنظار مع الفيحاء

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ظهر المهاجم النيجيري أنتوني نواكايمي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
عاشق الشباك هداف @Alfaihaclub 🥅قد يهمّك أيضاً
أنتوني نواكايمي، 9 مباريات – 6 أهداف 🟠⚽️#الدوري_يحييك pic.twitter.com/U3gnskO9iU
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2023
وانضم أنتوني نواكايمي صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
وفرض أنتوني نواكايمي نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وشارك في 9 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.
وساهم التألق اللافت للمهاجم النيجيري في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، حيث قاده لتحقيق 3 انتصارات على التوالي في دوري روشن السعودي، بعد النتائج المتذبذبة في بداية الموسم.
ويطمح أنتوني نواكايمي في مواصلة تألقه بالمباريات المقبلة، أملًا في المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي، والمساهمة في تقدم ترتيب فريقه الفيحاء، لإنهاء الموسم في مركز متقدم.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الباطن، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.