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من أجل لفت الانتباه لقضايا المناخ

أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ في إيطاليا

2023-01-02 الساعة 6:14
أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ في إيطاليا
المواطن- فريق التحرير

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اعتدت مجموعة من أنصار البيئة في إيطاليا، اليوم الاثنين، على مبنى مجلس الشيوخ في روما باللون البرتقالي، حيث لطخوا الواجهة باللون البرتقالي.

وقالت قناة RaiNews24 الإيطالية بأن رجال الشرطة اعتقلوا 5 أشخاص من حركة الجيل الأخير، وهم محتجزون في قسم شرطة روما.

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وقالت حركة الجيل الأخير في بيان أن ما دفع أعضاءها للقيام بذلك هو الإحباط الناجم عن التداعيات الخطيرة في المناخ، وعدم سعي الحكومات لمحاربة هذه الكارثة العالمية، التي ستتسبب بإبادة العرق البشري إن لم يوضع لها حد سريعًا.

وفي العام 2022، قام أعضاء حركة الجيل الأخير، بالعديد من أعمال الشغب، والعصيان المدني في إيطاليا، حيث قاموا بتعطيل حركة المرور على الطريق الدائري بالعاصمة روما، وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة.

نشطاء بيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ في إيطاليا

غضب بسبب أعمال التخريب

وقال رئيس مجلس الشيوخ في إيطاليا، إغنازيو لا روسا، إنه غاضب من تصرفات أنصار البيئة، وأكد أن لا مبرر لأعمال التخريب التي تهين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن حكمة رجال الشرطة في تلك اللحظة، منع تحول ما حصل لأعمال عنف.

ويُذكر أن نفس الحركة في ألمانيا، قامت بقطع شجرة رأس السنة الرئيسية المثبتة في ساحة بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين.

وقالت حركة الجيل الأخير إن سيدتين صعدتا إلى ارتفاع 15 مترًا، بواسطة منصة الرفع، وقامتا بقطع الجزء العلوي من قمة الشجرة، إشارة إلى أن رأس الشجرة لا يمثل سوى رأس الكارثة البيئية القادمة.

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