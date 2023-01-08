أنصار الرئيس البرازيلي السابق يقتحمون القصر الرئاسي

كشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اقتحموا اليوم الأحد، عدة مبانٍ حكومية وسط محاولات الأمن احتواء حالة الفوضى إثر الاقتحامات.

اقتحام القصر

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن عددًا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كلًّا من القصر الرئاسي والكونجرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا.

واندلعت مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونجرس ومؤسسات رسمية”، مشيرة إلى أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو، وفقًا لرويترز.

من جانبه، أعلن رئيس الكونجرس البرازيلي، رفضه بشدة الأعمال المناهضة للديمقراطية”، مؤكدًا أن الشرطة تحاول السيطرة على الوضع وفرض القانون وعلى وجه السرعة.