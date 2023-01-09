أنفاق مكة المكرمة تعزز انسيابية الحركة المرورية

تعمل أمانة العاصمة المقدسة، على بلورة سلسلة من الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتشكيل شبكة حديثة على أرض الواقع، والتي من شأنها أن توفر جملة من الشرايين الحيوية لأم القرى، وتخدم بشكل موسع السكان والزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن وقاصدي البيت العتيق، كما تعزز من انسيابية الحركة، خاصة في المواسم وأوقات الذروة، حيث تسهم الأمانة بين الحين والآخر في أعمال وتأهيل البنية الإنشائية والتحتية لتلك الأنفاق، بحيث تكون مترابطة، وتختصر الكثير من الوقت والجهد من وإلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

طبيعة التضاريس

وعملت الجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، على تسخير طبيعة التضاريس الجبلية لمكة المكرمة، التي تعد سمة بارزة لها، وذلك من خلال فتح العديد من الأنفاق، واستحداث العديد من الأساليب والطرق ذات الحلول الإبداعية المبتكرة، في سبيل فك الاختناقات المؤدية بين أحياء مكة المكرمة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني, أن الأمانة تضطلع بالإشراف على شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتأكد من سلامة جميع عناصرها ومحتوياتها بصفة مستمرة ، وذلك من خلال العديد من فرق الصيانة المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تقديم خدماتها بشكل منظم وتهيئة سبل الراحة كافة لسكان وزوار العاصمة المقدسة والمحافظة على الوجه الحضاري الجميل للعاصمة المقدسة، حيث تسهم الأنفاق بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وتسهيل حركة التنقل فيما بينها.

أنفاق مكة المكرمة

وأضاف: “أن مكة المكرمة تضم حوالي (58) نفقاً، يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من (35) كلم، منها (40) نفقاً في مكة المكرمة و(18) في المشاعر المقدسة، وجميعها مزودة بأنظمة السلامة والإضاءة والإطفاء وما إلى ذلك، حيث تعمل في مجملها بواسطة (32) محطة تحكم، وتحتوي على أكثر من (48000) وحده إنارة صوديوم وفلورسنت و(451) مروحة نفاثه للتهوية و(36) مولداً كهربائياً احتياطياً و(38) مضخة مياه مرتفعة الضغط لإطفاء الحريق و(35) خزان مياه علوي وسفلي و(9) أنظمة للحاسب الآلي في بعض الأنفاق و(9) أجهزة حساسة لغاز أول أكسيد الكربون و(182) جهاز إحساس بدرجة الحرارة والرطوبة في أنفاق المشاة، إضافة إلى حوالي (500) جهاز حساس لقياس مدى الرؤية وسرعة الهواء وتدفق المياه وغير ذلك.

وأبان أن الأمانة تقوم بتشكيل العديد من فرق الصيانة الفنية للتأكد من سلامة الأنفاق، من حيث القيام بالمتابعة الميدانية الدائمة لها وإجراء أعمال فواصل التمدد وسد الشقوق بجدران الأنفاق، ومعالجة تسربات المياه وإعادة دهنها ونظافة قنوات تصريف السيول وجميع أعمال الصيانة اللازمة، وذلك لتهيئتها واعدادها لاستقبال مستخدميها؛ خاصة خلال فترات المواسم.