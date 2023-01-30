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اللاعب المغربي كان سببًا في حصد العميد للسوبر السعودي

أنمار الحائلي يحسم مصير حمدالله: ابن النادي ولم يشترط للتجديد

2023-01-30 الساعة 12:03
أنمار الحائلي يحسم مصير حمدالله: ابن النادي ولم يشترط للتجديد
المواطن - فريق التحرير

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حسم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق، وذلك بعد أن ساهم في فوز العميد مساء اليوم بلقب كأس السوبر السعودي.

وتحدث الحائلي لـ برنامج “برا الـ18” على قناة SSC قائلًا: “اللاعب المغربي هو ابن النادي، معلومة لا يعرفها أحد هو أخبرني بأنه لا يملك أي شروط للتجديد وأخبرني بأن أضع المبلغ الذي أريده أنا للتجديد معه”.

وأضاف الحائلي: “القادم أفضل والفرح سوف يستمر، مجلس الإدارة يقوم بعمل كبير وقوي، المشاهد يتابع الـ90 دقيقة فقط لكنه لا يعلم ما يُقدم من تضحيات لصالح الفريق”.

حمدالله - كأس السوبر السعودي

حمدالله هداف كأس السوبر التاريخي

وكان حمدالله سجل ثنائية نادي الاتحاد في شباك الفيحاء، وأصبح النجم المغربي الهداف التاريخي لـ بطولة كأس السوبر بإحرازه 5 أهداف.

جدير بالذكر أن حمدالله كان سجل ثنائية العميد في الدقيقة الثانية من عمر الشوطين الأول والثاني، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحقق الاتحاد أول لقب في تاريخه في بطولة السوبر السعودي في النسخة التاسعة من عمر المسابقة.

ويستعد نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن بقاء المهاجم المغربي لمدة موسمين.

حمدالله - كأس السوبر السعودي

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