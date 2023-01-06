أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد

تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع النصر يسعى لتعزيز صدارته مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء ضبط مواطن بحوزته 59 كجم من القات في جازان
أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قبل قليل عن مفاجأة سارة لجماهير النادي.
وغرد الحائلي عبر حسابه في “تويتر” : ” بفضل الله أُعلن تأسيس شركة النادي الاستثمارية، التي كان إنشاؤها من الأهداف التي حددها مجلس إدارتنا ضمن استراتيجية تعزيز وتنويع مصادر الموارد المالية للنادي وفقًا لأفضل معايير العمل المؤسسي، بما يحقق الاستفادة الكاملة من قيمة ومكانة النادي وشعبيته”.
جدير بالذكر أن العميد كان خسر بالأمس أمام نادي الهلال بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويتواجد العميد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة.