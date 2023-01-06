أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد

أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قبل قليل عن مفاجأة سارة لجماهير النادي.

مشروع خاص لـ الاتحاد

وغرد الحائلي عبر حسابه في “تويتر” : ” بفضل الله أُعلن تأسيس شركة النادي الاستثمارية، التي كان إنشاؤها من الأهداف التي حددها مجلس إدارتنا ضمن استراتيجية تعزيز وتنويع مصادر الموارد المالية للنادي وفقًا لأفضل معايير العمل المؤسسي، بما يحقق الاستفادة الكاملة من قيمة ومكانة النادي وشعبيته”.

جدير بالذكر أن العميد كان خسر بالأمس أمام نادي الهلال بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد العميد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة.