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بهدف زيادة مداخيل النادي

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد

2023-01-06 الساعة 6:11
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قبل قليل عن مفاجأة سارة لجماهير النادي.

مشروع خاص لـ الاتحاد

وغرد الحائلي عبر حسابه في “تويتر” : ” بفضل الله أُعلن تأسيس شركة النادي الاستثمارية، التي كان إنشاؤها من الأهداف التي حددها مجلس إدارتنا ضمن استراتيجية تعزيز وتنويع مصادر الموارد المالية للنادي وفقًا لأفضل معايير العمل المؤسسي، بما يحقق الاستفادة الكاملة من قيمة ومكانة النادي وشعبيته”.

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أنمار الحائلي - تذاكر الاتحاد
الحائلي – المصدر @ittihad

جدير بالذكر أن العميد كان خسر بالأمس أمام نادي الهلال بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد العميد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة.

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