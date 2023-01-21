أهالي القصيم يستمتعون بمشاهدة بحيرات وادي الرمة

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شهدت منطقة القصيم منذ أيام، جريان وادي الرمة في مشهد طال انتظاره منذ 14 عامًا، حيث فاض الوادي ودخلت المياه مدن ومحافظات المنطقة التي يمر عليها هذا الوادي.
ونشرت وكالة “واس”، عدة صور لبحيرات وادي الرمة في القصيم، ما أدى إلى خروج أهالي المنطقة وزوارها للاستمتاع بمشاهدة هذه البحيرات والجلوس على ضفافها والتقاط الصور التذكارية.
ويعد وادي الرمة من أشهر وأهم الأودية بالمملكة من حيث الاتساع والعرض، ويمتد بطول 1200 كيلو متر على مستوى المملكة، وبطول 330 كيلو مترًا على مستوى منطقة القصيم، وبعرض قرابة 8 إلى 14 كيلو مترًا يختلف من مكان لآخر.
وبحسب أحد المهتمين بتوثيق جريان الوادي أن هذا العام يُعد من الأعوام التاريخية من حيث قوة جريانه وسرعته، حيث قطع 600 كم في ستة أيام، أي أنه يقطع بمعدل كل يوم 100 كم، مشيرًا إلى أن الوادي لم يجرِ منذ أربع سنوات إذ كان آخر جريان له ومروره بالمنطقة عام 1440هـ، وأن جريانه في المنطقة التي وثقت تاريخيًا كانت من أعظمها عام 1402هـ، وبعدها أقل في عام 1407هـ، 1429هـ.