Icon

المملكة تدين وتستنكر بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف Icon أبطال المملكة في دافوس.. كاريزما وحضور لافت وصورة مشرفة Icon فرقة Imagine Dragons تشعل أجواء موسم الرياض غدًا Icon رونالدو يزين تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق Icon مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر Icon اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا Icon الأمن العام يطيح بلصوص المركبات والمواشي ومروجي المخدرات Icon القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا  Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لمدة يومين Icon الشاعر معدي الكذوب في ذمة الله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد جريانه لأول مرة منذ 14 عامًا

أهالي القصيم يستمتعون بمشاهدة بحيرات وادي الرمة

2023-01-21 الساعة 7:38
أهالي القصيم يستمتعون بمشاهدة بحيرات وادي الرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة القصيم منذ أيام، جريان وادي الرمة في مشهد طال انتظاره منذ 14 عامًا، حيث فاض الوادي ودخلت المياه مدن ومحافظات المنطقة التي يمر عليها هذا الوادي.

ونشرت وكالة “واس”، عدة صور لبحيرات وادي الرمة في القصيم، ما أدى إلى خروج أهالي المنطقة وزوارها للاستمتاع بمشاهدة هذه البحيرات والجلوس على ضفافها والتقاط الصور التذكارية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مزاد علني لسيارات وبضائع متروكة في ميناء جدة الإسلامي

Img

علاج جديد وواعد لاضطراب وراثي قاتل يصيب الكبد

أشهر وادي بالمملكة

ويعد وادي الرمة من أشهر وأهم الأودية بالمملكة من حيث الاتساع والعرض، ويمتد بطول 1200 كيلو متر على مستوى المملكة، وبطول 330 كيلو مترًا على مستوى منطقة القصيم، وبعرض قرابة 8 إلى 14 كيلو مترًا يختلف من مكان لآخر.

وبحسب أحد المهتمين بتوثيق جريان الوادي أن هذا العام يُعد من الأعوام التاريخية من حيث قوة جريانه وسرعته، حيث قطع 600 كم في ستة أيام، أي أنه يقطع بمعدل كل يوم 100 كم، مشيرًا إلى أن الوادي لم يجرِ منذ أربع سنوات إذ كان آخر جريان له ومروره بالمنطقة عام 1440هـ، وأن جريانه في المنطقة التي وثقت تاريخيًا كانت من أعظمها عام 1402هـ، وبعدها أقل في عام 1407هـ، 1429هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...
العالم

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...

العالم
إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا
السعودية اليوم

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا

السعودية اليوم
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
السعودية اليوم

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

السعودية اليوم
أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...
السعودية اليوم

أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

وظائف
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول
الرياضة

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

الرياضة
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم