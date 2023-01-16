أوسبينا يخضع لعملية جراحية غدًا

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن إجراء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي دافيد أوسبينا لعملية جراحية، يوم غد الثلاثاء.

أوسبينا يخضع لجراحة

وأشار نادي النصر إلى أن أوسبينا سيُجري عملية جراحية في المرفق غدًا الثلاثاء، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.

ووجه نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى حارسه الكولومبي، وقال: “كلنا معك.. وننتظر عودتك، أمنياتنا لك بالشفاء العاجل بإذن الله”.

وجاءت إصابة أوسبينا خلال مباراة النصر ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، حيث أُصيب بعد كرة اشترك فيها مع المهاجم الأرجنتيني جوانكا في اللحظات الأخيرة، ليُغادر الملعب.

جارسيا في ورطة

وسبق أن أعلن النصر أن هذه الإصابة ستتسبب في غياب أوسبينا عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، الأمر الذي وضع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في ورطة، خاصة أنه من الركائز الأساسية، كما أن الفريق تنتظره مباريات هامة.

وستتسبب إصابة حارس النصر في غيابه عن 6 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أمام كل من؛ الاتفاق، الفتح، الوحدة، التعاون، ضمك والباطن، بجانب مباراة الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتألق الحارس الكولومبي خلال منافسات الموسم الحالي، ولم يستقبل أي هدف خلال 8 مباريات في دوري روشن السعودي، ليكون الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بالتساوي مع حارس مرمى فريق الشباب، كيم سيونج جيو.